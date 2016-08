Amerikaanse bladen bol van geboorte Monte Pearce

People, een van de grootste Amerikaanse entertainmentbladen, nam contact op met het management van La Houten. ,,Monte werd vorige week geboren in Amsterdam'', citeert het magazine. In een berichtje blikt People terug op 19 maart, toen ze in chocoladeletters exclusief wisten te melden dat Carice en Guy ouders werden. Daaronder worden de tweets van het Hollywoodkoppel over Monte opgesomd.



Een mensenkind

Vulture, dat schrijft over televisie, film en muziek en onderdeel is van New York Magazine, pent de baby-update met een sarcastisch toontje neer. ,,Wisten jullie dat Carice van Houten en Guy Pearce samen zijn? Nou, dat zijn ze, en sinds maandag zijn ze de ouders van een mensenkind'', luidt het korte berichtje. ,,Het jongetje, dat geen vage massa van magische zwarte rook is of gestuurd is om een politieke rivaal te vermoorden, heet Monte.'' Vulture grapt daarmee over de rol van de mysterieuze priesteres Melisandre, die Carice vertolkt in Game of Thrones. In de populaire fantasyreeks bevalt Melisandre in een grot van een onbenoembare massa.



Pakketje

Naar aanleiding van Guys uitspraak op Twitter - ,,een klein pakketje arriveerde (...) en we gaan hem denk ik houden'' - kopt de Los Angeles Times: 'Guy Pearce en Carice van Houten verwelkomen een jongetje, zeggen dat ze hem willen houden'.



Ook zij pleegden een belletje met Carices manager Janey van Ierland. Zij vertelde de krant kort: ,,Het gaat goed met zowel Carice als Monte.'' Over de geboortedatum van het ventje wordt gemeld: ,,Dat wordt voor nu 'L.A. Confidential' gehouden.''



CBS News houdt het op een algemeen berichtje. ,,Carice van Houten, de Nederlandse actrice die de rode priesteres Melisandre speelt in Game of Thrones, is bevallen van een jongen.''



Ook aan de andere kant van de wereld is de piepjonge Monte nieuws, want de roots van zijn papa liggen in Australië. De Sydney Morning Herald: ,,Pearce (48) en Van Houten (39) zijn sinds vorig jaar samen. Monte is hun eerste kindje. Pearce, die in Amerika credits verdiende met rollen in Iron Man, Prometheus en The King's Speech, werd in Australië bekend als een van de eerste sterren in de tv-serie Neighbours.''