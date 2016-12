Amerikaanse vrouwen gaan los op 'hot guy' Jim Bakkum

Elite Daily schrijft over Onze Jongens dat er een nieuwe versie van Magic Mike is uitgekomen en dat die misschien wel 'hotter' is dan het origineel. ,,Als je van Channing Tatum hebt genoten, is dit een film die je zeker leuk gaat vinden. Er is echter één probleem: de film is in het Nederlands."



De redactrice van de website met ruim 3,5 miljoen volgers op Facebook is de Nederlandse taal niet machtig, maar heeft een eigen interpretatie gemaakt van de trailer. In de tekstjes bij de screenshots noemt ze hoofdrolspeler Jim Bakkum consequent 'hot guy'. ,,Laten we hopen dat deze film ook naar Amerika komt." Aan het einde van haar verhaal schrijft ze: ,,Trouw met me."