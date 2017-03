Amerikanen smullen van liefdesdrama in gezin oud-vicepresident Biden

De oud-vicepresident verloor in 2015 zijn zoon Beau aan kanker, een ingrijpende gebeurtenis die hem ervan weerhield te proberen zelf president te worden. Zoon Beau was getrouwd met Hallie. Niet lang nadat ze weduwe werd, kwam Hallie in een affaire met de andere zoon van de voormalig vicepresident, Hunter. Nadat de roddelpers er afgelopen week lucht van kreeg, kwamen de oud-vicepresident en zijn vrouw met een verklaring waarin ze de relatie steunen.

Maar dat bleek nog maar het begin van de soap. Eén vrouw bleek in dit alles de grote verliezer, de verlaten Kathleen, zo schrijft Fox News. Uit de echtscheidingspapieren bij de rechter bleek vorige week dat ze haar ex beschuldigt van verkwisting van hun gezamenlijke geld aan alcohol, drugs en prostitués. De twee hebben drie kinderen en proberen via de rechter het voogdijschap over de jongste te regelen. Ze zouden al kort na het overlijden van Hunters broer uit elkaar zijn gegaan. In de rechtbankpapieren beschuldigt Kathleen haar ex van overspel en enorme schulden. Hunter slaat al terug en vindt dat zijn ex moet bewijzen dat ze zelf nooit vreemd is gegaan.