Amerikanen verzot op Lubach-filmpje: 'That was amazing'

Video Ed Sheeran onthult talloze nieuwe tatoeages in clip

16:22 Ed Sheeran heeft zich het afgelopen jaar flink onder handen laten nemen door tattoo artist Kevin Paul. Dit verklapt de 25-jarige zanger in de videoclip van zijn nieuwste nummer Shape Of You, waarin hij te zien is met talloze gekleurde plaatjes op zijn lichaam.