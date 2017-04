Amy Schumer trakteert verkoopster op matras na wc-bezoek

Video ICI Paris XL biedt excuses aan voor omstreden reclame

20 april De nieuwe reclamecampagne Durf jezelf te zijn van parfumerie ICI Paris XL is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. In de radio- en televisiespots wordt beweerd dat vrouwen met make-up, dagcrème of parfum binnen no time een salarisverhoging binnenharken, met een onenightstand trouwen of in één klap een bekend YouTubefenomeen zijn. Belachelijk, vindt onder meer 3FM-dj Domien Verschuuren. De parfumketen verontschuldigt zich.