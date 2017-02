André bakt nog even door

Kerstdiner

,,Ik had liever dat Martine zou terugkeren'', vervolgt Van Duin. ,,Niet omdat ik niet wil, maar Heel Holland Bakt is echt haar kindje. Ze wilde het zó graag weer doen en dat gunde ik haar zó van ganser harte. Ze heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Het gaat iets beter, maar het leek haar toch beter om nog een jaartje te wachten.''



Maar keert Bijl überhaupt nog wel terug op de buis? ,,Dat kun je nooit zeggen na een hersenbloeding. Ik zag haar nog met het kerstdiner. Toen voelde ze zich toch nog niet helemaal lekker. Ze was wat onrustig en een beetje down. Martine is een zeer levenslustige vrouw, maar ze is nog niet dat pittige ding zoals ik haar ken.''



Van Duin kan in elk geval met een gerust hart terugkeren als de presentator van de populaire bakwedstrijd. ,,Ik had vorig jaar geen idee of het zou slagen met mij in die rol. Ik was er best wel bang voor, dus stapte ik er ook wat voorzichtig in. Dat merkte ik ook toen ik laatst een paar van de afleveringen terugkeek. Ik was echt heel blij met alle positieve reacties.



,,Dit jaar zal het veel vlotter en spontaner gaan. Er mag ook best een tandje bij, een grapje en een dingetje. Ik heb er veel zin in.'' André van Duin zal ook weer de nabespreking Smaakt naar meer voor zijn rekening nemen.