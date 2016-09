André van Duin maakt Heel Holland bakt-lied

André van Duin is blij met de hoge kijkcijfers van Heel Holland bakt. Voor de eerste aflevering stemden zondagavond 2.487.000 tv-kijkers af op NPO1. Van Duin werd bedolven onder de reacties, vertelt hij. ,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, zoveel sms'jes en reacties kreeg ik. En allemaal waren ze even enthousiast." Hij bekeek de eerste aflevering samen met de kandidaten van dit seizoen. Voor deze gelegenheid schreef hij het speciale lied.



De reactie van Martine Bijl, die vorig jaar werd getroffen door een hersenbloeding, had André al op zak. ,,Zij zag de eerste aflevering afgelopen donderdag. Ze is er zeer gelukkig en content mee', zegt de MAX-presentator.



Woensdag presenteert André van Duin op NPO1 de spin-off Smaakt naar meer. Met Anita Witzier, Edo Brunner en patissier Jeroen Goossens blikt hij terug op de eerste aflevering. ,,Het wordt een nabeschouwing op het programma. De studio zit vol met Heel Holland bakt-fans. Zij nemen hun meest opvallende baksels mee naar de studio. En Dagmar, de afvaller van de week, komt langs om te vertellen hoe ze het vond. Kijkers kunnen foto's insturen van hun eigen baksels en misbaksels." Van Duin heeft alle vertrouwen in deze spin-off. ,,Na de goede kijkcijfers van zondagavond staan we al met 1-0 voor."



Komend weekend begint André van Duin in de Stadsschouwburg Velsen IJmuiden aan een theatertournee met de voorstelling The Sunshine Boys.