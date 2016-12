'André wordt weer vader en Rens bedreigt Ratelband'

Menig man zal het zich afvragen: is het seksleven van een pornoactrice in het echt net zo spannend als in de films? Bij polderpornodiva Kim Holland (47) in ieder geval wel, doet ze uit de doeken in Party. Nadat haar relatie met ex-man Ruud Slakhorst na maar liefst 23 jaar op de klippen liep, komt de rondborstige blondine nu sinds ruim een jaar aan haar trekken met Mark Kruitwagen.



De twee vinden elkaar in alles: ze ondernemen trektochten in de bergen, houden van hetzelfde eten en staan graag samen aan het aanrechtblad. Maar het is niet alleen koken wat de klok slaat tussen de potten en pannen in huize Holland. ,,Mark en ik hebben gemiddeld drie keer per dag seks met elkaar'', zegt Kim, die eigenlijk Yvonne Meulendijk heet, tegen het blad. ,,We houden het speels door elkaar op verschillende plekjes uit te dagen, zo zorgen we voor de juiste spanning.''



Een belangrijk verschil met de vorige carrière van de oud-pornoactrice, die nu als onderneemster achter verschillende erotische tv-kanalen zit, is natuurlijk dat seks met Mark geen werk is. ,,Seks vanuit lust is natuurlijk fantastisch en prima, maar seks vanuit liefde is oneindig en geeft altijd superpositieve resultaten.''