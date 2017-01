Angelina Jolie doneert opbrengsten parfumcampagne

De nieuwe geur, Mon Guerlain, wordt in maart gelanceerd en Jolie liet weten dat haar gage volledig naar een van haar goede doelen gaat.



Jolie zet zich al sinds jaar en dag in voor diverse goede doelen. Zo is ze bijvoorbeeld ambassadeur voor de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ook adopteerde ze samen met haar ex Brad Pitt vier van hun zes kinderen.



Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de actrice weer in een campagne voor schoonheidsartikelen te zien is. De laatste keer deed ze dat in 2007 voor het merk Shiseido. Eerder was Jolie het gezicht voor Louis Vuitton en St. John.