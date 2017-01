Animatiefilm Sing is bioscoophit

Sing, van de makers van Despicable Me, draait sinds 7 december in de bioscopen. Het verhaal draait om een koala die zijn vervallen theater nieuw leven wil inblazen door er een talentenjacht te organiseren.



Onder meer Fedja van Huêt, Do, Birgit Schuurman, Mark van Eeuwen, Holly Mae Brood, Karin Bloemen en Tim Douwsma lenen hun stem aan de film. Ook Egbert Jan Weber, Gordon, Richard Groenendijk, Frank Lammers en Maan zijn enkelen van de namen die op de aftiteling staan.



Lees hier het interview met regisseur Garth Jennings.