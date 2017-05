Anita Witzier blijft opvallend kil bij de couveusebaby's

Dat was een confronterend beeld gisteravond in Anita wordt Opgenomen op NPO 1: Anita Witzier die met haar handen in een couveuse, een veel te vroeg geboren hummeltje koesterend, uitermate zakelijk sprak met artsen en verpleegkundigen over overlevingskansen, kosten van de behandeling en ethische dilemma’s.



Terwijl het voor de hand ligt om in zo’n omgeving - de intensive care voor premature baby’s in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven - elke vorm van ratio te laten varen. Daar liggen de meest kwetsbare wezentjes die je je kunt voorstellen, in een kluwen van draden en slangen, met rondom piepende apparaten. Als ik het zo optik, schieten de tranen meteen weer in mijn ogen. Daar wil je, ook als buitenstaander, maar één ding: het personeel smeken dat ze alles - maar dan ook echt álles - doen om die kindjes te redden.



Hoe kun je dan in hemelsnaam als Anita, ook moeder nota bene, zo kil de vraag opwerpen of de kosten van de behandeling in verhouding zijn met de kansen van zo’n kind? Maar alras won mijn bewondering voor haar het. Want natuurlijk voelde zij daar ter plekke dezelfde emotie als ik thuis. Dat kan niet anders. Maar met tranen schiet je op zo’n plek niks op. Het gaat om toewijding en liefde - wat goddank met bakken voorradig is bij het verplegend personeel - maar tegelijk om lastige afwegingen.