Annemarie Keizer klapt van tafel en Yolanthe apetrots op Xess en Wesley

Annemarie Keizer klapt van tafel

Annemarie Keizer, vrouw van Simon én deelnemer in RTL's Dance, Dance, Dance, deelt beelden van een pittige rehearsal. Ze schitterde gisteren tijdens het dansprogramma met haar versie van Britney Spears' 'Baby one more time', maar de repetities verliepen minder gladjes. Annemarie valt achterover van de tafel, maar gelukkig vangen de dansers haar net op tijd op. ,,Er mag gelachen worden want gelukkig liep het goed af dankzij de geweldige (!!) dansers!''

Fred van Leer doet jarig

Stylist van de sterren Fred van Leer viert vandaag zijn 40ste verjaardag. Hij voelt zich nog altijd een jonge god, blijkt uit het kaartje dat hij op Instagram postte: ,,Vintage Dude'', ,,The Man, the myth, the legend'' en ,,Wisdom'', ,,Experience''. Dat er maar geen misverstand over mag bestaan: ,,It's my B Day Bitches!''