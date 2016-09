Anouk kan niet met pensioen vanwege kinderen

Als de kinderen er niet zouden zijn geweest, was het waarschijnlijk wel anders gelopen. ,,Dan was ik al lang gestopt", vervolgt Anouk. ,,Dan had ik ergens op een eiland gezeten met een paar flessen wijn en had ik alleen maar in het zonnetje gezeten."



Down Baby Down

Anouk beviel in juni van dochter Jelizah. ,,Ze is nu bijna elf weken. Het gaat hartstikke goed. Ze is superlief en ze doet het fantastisch."



Afgelopen week kwam de nieuwe single van Anouk uit. Down Baby Down is de voorloper op het nieuwe album Fake It Till We Die, dat op 21 oktober verschijnt. In mei 2017 staat de Haagsche rockdiva drie keer in de Ziggo Dome.