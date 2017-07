Anouk reageert op commentaar na 'vermoeide' make-uploze selfie

Anouk slingerde de selfie, waarop ze gehuld gaat in een zwart dichtgeknoopt shirtje en duidelijk geen make-up draagt, vanavond online. Lang hoefde ze niet te wachten op de eerste reacties. Ene 'Frans of Frank Gelauf' schreef: ,,Je ziet er slecht uit, schat''. Dat Anouk vervolgens een 'Dank je Frans of Frank, zo zie ik er elke dag uit' kan inmiddels rekenen op ruim 500 likes. Facebooker Tanja schrijft dan weer: ,,Ik heb vier kids en zie er soms uit als een zombie. Make-up maakt me gelijk tien jaar jonger.'' Frans of Frank Gelauf leek van zich geen kwaad bewust. ,,Kom op mensen, ik bedoel het goed. Ze lijkt zo vermoeid.''



Anouk, die 613.910 facebookvolgers heeft, reageert ook op Marc van Eck die vraagt hoe lang geleden de foto is gemaakt. Bij een emoticon van een lachend gezichtje: ,,Uurtje Marc...''