Anti-popster uit Portugal wint Songfestival

Portugal heeft voor eerst in de geschiedenis het Eurovisie Songfestival gewonnen. Salvador Sobral (27) versloeg met zijn sobere jazzy lied Amar Pelos Dois alle concurrentie in Kiev. Bulgarije werd tweede, Moldavië verrassend derde. OG3NE eindigde op plek 11.

Sobral won zowel de jurystemming als de stemming bij het tv-kijkende publiek. De zanger reageerde vol ongeloof op zijn monsteroverwinning. Met de zege van Portugal is het Songfestival gewonnen door een song die vrijwel in niets lijkt op het doorsnee songfestivallied. Sobral zong in het Portugees een fluisterzacht jazzy liedje, waar de concurrentie had ingezet op onder meer een dansende gorilla, een jodelende zangeres en een bordkartonnen maansikkel.

Sobral presenteerde zich in Kiev juist als anti-popster. In een oversided colbert, zijn haar in nonchalant staartje en zijn niet verborgen pret over het circus dat zich rondom hem voltrok. Hij zei nog vrijwel nooit naar het Songfestival te hebben gekeken en ook nauwelijks naar popmuziek te luisteren. Hij geeft de voorkeur aan oude jazz en bossanova. Na zijn overwinning zong hij het winnende lied samen met zijn zus die het nummer schreef.

Van de gekte in het Exhibition Centre was hij overigens pas sinds afgelopen zondag getuige. Waar de andere landen op z’n minst een week eerder in Kiev landden, bleef Sobral thuis in Lissabon. De repetities liet hij over zijn zuster Luisa, die het Amar Pelos Dois componeerde.

De Portugese delegatie verkreeg daarvoor dispensatie van de Songfestivalorganisatie. deelde slechts mede dat de afwezigheid van Salvador een ‘voorzorgsmaatregel op gezondheidsvlak’ betrof en kondigde vervolgens aan dat er geen antwoorden zouden komen over vragen naar de exacte aard van de problemen. Naar verluidt wacht Sobral een zware hartoperatie.

In Kiev gebruikte de zanger de aandacht van de pers liever om op te roepen tot meer barmhartigheid voor vluchtelingen. Gestoken in een wollen trui met het opschrift ‘SOS Refugees’ verklaarde hij dat hij geen politiek statement wilde maken (dat is op het Songfestival immers taboe), maar slechts een humanitair pleidooi hield.

Sobral deed als 19-jarige mee aan de Portugese versie van Idols. Hij werd er zevende in.