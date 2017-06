Argos is onmisbaar

Vincent LuistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Het is de vinger aan de pols van de nationale nieuwszender, het fundament onder het harde nieuws. Het is een baken van rust in de dagelijkse lawine van nieuws die op ons afkomt. Het duidt, het zet dingen op hun plaats. Het onthult, ontmaskert, het onthoudt zaken die men ons zo snel mogelijk wil laten vergeten.

Het zoekt uit met de kenmerkende vasthoudendheid van de luis in de pels. Het stelt aan de kaak, het benoemt, het wijst. Het zeurt, het is vervelend, het neemt nooit genoegen met de halve waarheid. Het houdt niet van kastjes en muren, van kluit en riet. Het wil alles weten van hoed en rand en spaart daarbij kool noch geit. Het is onmisbaar voor een nieuwszender die zichzelf serieus neemt. Onderzoeks­journalistiek.

Er zijn momenteel 2 programma’s die zich daar mee bezig houden. Reporter Radio (KRO/NCRV) en Argos, gemaakt door Human, VARA en VPRO. Programma’s die, laat ik mij even uitdrukken in de managementtaal die in Hilversum wordt gebezigd, programma’s die het merk Radio 1 een onderscheidend profiel geven. Ze positioneren Radio 1 als een volwaardige nieuwszender met oog en oor voor alle kanten van het nieuws.

Maar, wat gebeurt! Juist op deze twee onmisbare programma’s, Argos won vrijdag de Zilveren Reissmicrofoon, een serieus te nemen radioprijs, juist op deze twee programma’s wil men 30 procent bezuinigen. Dat staat in het uitgelekte Conceptjaarplan 2018 van Radio 1. Men presenteert die bezuiniging echter als een vooruitgang. De redenering is als volgt. Zowel Reporter als Argos leveren de helft van hun zendtijd in, maar we bezuinigen niet 50, maar 30 procent. Tel uit je winst, een ‘kwaliteitsimpuls’ van 20 procent.

Dat is nou precies de Haagse krompraat waarover programma’s als Argos en Reporter het vaak hebben. Zaterdag nog. Argos bracht een reportage over de Jeugdzorg. Die is tweeënhalf jaar geleden gedecentraliseerd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk, onder het motto: dat brengt de zorg dichterbij de burger. Die decentralisatie ging gepaard met en enorme bezuiniging maar werd verkocht als: precies, een kwaliteitsimpuls.