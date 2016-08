Ariana Grande annuleert bezoek vanwege angst ebola

New Yorkers hielden deze week hun hart vast nadat bekend werd dat een lokale arts, Craig Spencer, het dodelijke ebolavirus had opgelopen in West-Afrika. De besmettelijke arts bleef gewoon doorwerken en maakte dagelijks gebruik van de metro en taxidienst Uber. Sommige inwoners van The Big Apple vrezen nu dat ze besmet zijn geraakt.



Teleurgesteld

De manager van Ariana was wel aanwezig op de benefietavond, maar wilde verder niet reageren op de vraag waarom de zangeres niet present was. Veel aanwezigen waren teleurgesteld: ,,Ze voelden zich bekocht. Als jou verteld wordt dat iemand zoals Ariana Grande komt en ze komt dan niet dan is dat een verspilling van tijd voor sommige mensen", vertelde een aanwezige.



Het is niet de eerste keer dat Ariana Grande afzegt vanwege angst voor ebola. Volgens bronnen heeft ze haar aanstaande optredens in Spanje ook afgelast vanwege angst besmet te worden met het virus. In 2015 heeft de kleine popdiva concerten in onder andere Abu Dhabi en Japan geannuleerd met een onverklaarbare reden.