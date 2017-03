Arie Boomsma onderscheiden voor doorbreken taboes rondom LHBT

Netflix overweegt nieuw seizoen voor Gilmore Girls

9:47 Netflix denkt na over het maken van een nieuw seizoen van de populaire serie Gilmore Girls. In november kwam de streamingdienst al met een vervolg op de show die van 2000 tot 2007 op televisie te zien was. Dit was kennelijk zo'n succes dat Netflix overweegt nog een seizoen te ontwikkelen.