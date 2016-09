Arme Hidde. De tweede uitzending was geen succes voor de opzichter van een woningstichting in het noordwesten van Friesland. Zijn bladerdeeg van de eerste oefening was niet gaar en bij de tech­nische oefening (hoorntjes maken) vergat hij de oven aan te zetten. Het was dat Guido in de oven de hoorntjes rechtop zette, anders was Hidde als laatste geëindigd. ,,Een waardeloze dag, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten'', zei Hidde, die zag hoe Annemarie, voor de tweede keer gekozen tot meesterbakker, en Alper uitblonken. Maar ook de volgende dag ging het bij de laatste proef, de borrelhapjes, mis met Hidde. Mistroostig trok hij de conclusie, onder een paraplu in de stromende regen: ,,Het spel is uit."



Wat vindt Janny

,,Hidde was enorm begaan, wilde zo graag goed bakken. Maar mijn collega Robèrt zegt altijd: Iemand moet wel voldoende bakkilometers hebben gemaakt. En als je, zoals Hidde bij de borrelhapjes, voor het eerst in je leven mayonaise maakt zonder een plan b te hebben, dan neem je een risico. Bladerdeeg is een moeilijk thema. Bij een cake kan iets misgaan, maar kan de smaak toch goed zijn. Met bladerdeeg maken moet je ervaring hebben. Mensen kopen dat niet voor niets het liefst kant-en-klaar. Annemarie is nu twee keer meesterbakker, maar dat zegt niets over volgende week. Het is net als bij Formule 1: je kunt een goede startpositie hebben, maar het alsnog verknallen."



