Art Rooijakkers doet Privacytest op NPO 3

Het programma onderzoekt of de deelnemers in de studio en het thuispubliek zich voldoende bewust zijn van de risico's op privacy-inbreuk en computercriminaliteit. De kijker kan thuis meedoen via een 'second screen'. De test behandelt het surfgedrag op internet, de opkomst van beveiligingscamera's, het gebruik van social media en de meest voorkomende vormen van computercriminaliteit.



Art Rooijakkers praat daarnaast met onder andere 'privacyjournalisten' Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis. Ze hebben onlangs het boek Je hebt wel iets te verbergen - over het levensbelang van privacy uitgebracht en laten zien hoe gemakkelijk het is privégegevens te stelen van mensen die ingelogd zijn op een openbaar wifi-netwerk.



Social Media

Ook te gast is privacy-consulent Ancilla van de Leest (voormalig Playboymodel en nu lijsttrekker van de Piratenpartij). Zij legt uit waarom zij geen gebruik meer maakt van veel social media. En Gijs Rademaker van het EenVandaag jongerenpanel onthult de resultaten van een groot privacy-onderzoek onder jongeren, dat De Privacytest in samenwerking met het actualiteitenprogramma houdt.



De Privacytest wordt op 17 oktober om 21.30 uur uitgezonden op NPO 3. Dat is na de eerste aflevering van het nieuwe programma Hunted, een sociaal experiment waarin 12 Nederlanders 21 dagen langen uit handen moeten blijven van een team professionele opsporingsexperts. Het thema komt in de dagen daarop in meer programma's aan bod.