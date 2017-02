Aura schoonmaken

Want laten we elkaar als ouders niet voor de gek houden: hoewel we zielsveel van ze houden en overlopen van de beste bedoelingen, maken we er regelmatig een zooitje van. Loop ik weer tegen ze te tieren terwijl ik eigenlijk boos ben op iemand op het werk. En wat ik helemaal van mezelf haat: dat ik mijn 3-jarige midden in de nacht een snoepje beloof als ze huilend wakker wordt. Wees gerust, ze krijgt het niet, beloven is voldoende. Ze draait zich dan tevreden op haar andere zij en slaapt weer. En ik dus voortaan ook, want het kan allemaal veel en veel erger.



In één opzicht ben ik wel jaloers op die drie gekke mama's van afgelopen dinsdag. Die twijfelen namelijk helemaal niet, hebben geen last van dat vervloekte schuldgevoel. Ze zijn er heilig van overtuigd dat ze, zoals de titel van het programma al verraadt, het beste doen voor hun kind. Maar ja, om nou ook als de lokale dorpsgek met mijn handen vol lavendelolie boven mijn hoofd te gaan staan zwaaien op straat - nee, bedankt.



