Aziatische acteurs verlaten serie omdat ze minder verdienen

Mattie Valk woont in luxe penthouse in Rotterdam

5 juli Qmusic-dj Mattie Valk (32) heeft zijn huis in Hendrik-Ido-Ambacht verkocht en woont nu in een luxe penthouse op de Kop van Zuid in Rotterdam. Mattie, die een bewogen tijd achter de rug heeft, vindt de Maasstad naar eigen zeggen 'te gek'. Zijn nieuwe onderkomen is 169 vierkante meter groot en hij geniet volop van het uitzicht op de skyline.