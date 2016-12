Halsoverkop verliefd op La La Land

Gelobbyd hoeft er nauwelijks door de makers. Ongevraagd liet Tom Hanks onlangs weten dat 'iedereen La La Land moet omarmen. Anders gaan wij allemaal naar de verdoemenis.'



La La Land straalt een niet te beteugelen enthousiasme en hoop uit. In deze barre tijden - met een omstreden Amerikaanse president straks aan het bewind - is een film over twee mensen die ondanks tegenslagen positief in het leven blijven staan meer dan welkom.



Verliefd

Buiten dat gevoel zit de bitterzoete film vol prachtige dans- en zangnummers. Zo is in het begin een nu al klassieke scène te bewonderen met een file in Los Angeles, waarna de automobilisten niet irritant claxonneren, maar dansend en zingend op het asfalt blijmoedig hun lot ondergaan. Another Day in the Sun heet het mooie nummer, een van vele aanstekelijke, originele liedjes. Op dat moment is de kijker al bijna verkocht: La La Land is een film om halsoverkop verliefd op te worden.



Voor regisseur Damien Chazelle is de totstandkoming van La La Land al een groot succes. Musicals zijn in Hollywood geen populair genre meer. Pas na het succes van Whiplash (over een student die door zijn jazzleraar wordt afgepeigerd) kreeg hij de benodigde 20 miljoen dollar in handen.



Chazelle prijst vooral zijn hoofdrolspelers, die zich aan een veeleisend genre moesten wagen. ,,Ryan wilde zelf piano spelen. Hij heeft maandenlang vier uur per dag geoefend. Ik hoop dat ik zijn inzet met deze film recht heb gedaan."