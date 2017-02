Roze wolk voor Bertie

Op een plankje in de keuken van haar boerderij in Zeeland staat een lijstje. Bertie heeft het vorig weekend uit de ladekast gehaald en een prominente plek gegeven. In het lijstje staat een spreuk op canvas. ,,A smile is the prettiest thing you can wear. Ik kreeg het van Rosita tijdens Boer zoekt Vrouw twee jaar geleden. Natúúrlijk heb ik het bewaard'', zegt Bertie lachend.



Rosita heeft de spreuk op het plankje nog niet 'live' zien staan. ,,Maar Bertie heeft er wel een foto van gemaakt en naar mij geappt", vertelt Rosita, die het lijstje aan Bertie gaf tijdens de veelbesproken speeddate. ,,Ik liep met mijn zus bij de Xenos. Wilde iets meenemen voor Bertie, iets kleins. En ik had op het promofilmpje gezien: als Bertie lacht, straalt ze van links naar rechts."



De vonken sloegen over en weer tijdens de speeddate, al had Rosita dat van Bertie amper in de gaten. ,,Ik zat daar met een smile van oor tot oor zonder dat we veel woorden hadden gewisseld. Was zo onder de indruk van haar. We hebben die uitzending laatst samen teruggekeken. 'Kijk naar mijn hoofd, naar mijn ogen', zei ik."