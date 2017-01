Thijs Römer: Igone heeft mij versierd

Sociaal leven

Zijn agenda liet geen gaatje vrij voor een uitbundig sociaal leven, en het was dan ook via social media dat hij zijn nieuwe vriendin vond. Igone is bevriend met mensen die Thijs ook goed kent, zoals zijn Moordvrouw-collega's Achmed Akkabi en Fockeline Ouwerkerk. En Chantal Janzen. En Wendy van Dijk. ,,Ik hoor­de die naam wel heel veel, dat maakte me nieuwsgierig. Toen ik als zo'n beetje de laatste Nederlander een Instagram-account aanmaakte, kreeg ik op een gegeven moment een like van Igone. Oh, dat is die vrouw die al mijn vrienden inpikt! Ik heb een foto van haar teruggeliket. Zij stuurde me vervolgens een berichtje en zo is het balletje gaan rollen'', vertelt Thijs. Een schaterlach volgt. ,,Je kunt wel stellen dat zij mij heeft versierd.''



Wat 2017 gaat brengen, is nog een beetje ongewis. Misschien een nieuw huis, buiten Amsterdam. Hij heeft er een op het oog, zo'n beetje naast dat van zijn beste vriendin Wendy van Dijk in Nigtevecht. ,,Ik vond het altijd heerlijk in Uitdam, waar ik met Katja en Sammie woonde tussen de koeien en de schapen. Als ik in de stad woon, zoals nu, heb ik toch het gevoel dat ik heel veel moet omdat er zoveel kan. Als ik niet zo heel veel dingen kan, dan hoef ik ook niet zo. Het geeft rust.''



Een tweede seizoen van Weemoedt zou ook leuk zijn, vindt Thijs. ,,Het ligt aan de wetten van de commer­ciële televisie of er een nieuw seizoen komt, of er een groot genoeg publiek is in de doelgroep.'' Een vervolg op zijn boek Weemoedt, waarop de serie is gebaseerd, komt er sowieso. ,,Deze maand schrijf ik de eerste opzet. Ik denk dat het me nu makkelijker afgaat, want ik heb al een veel beter idee van de personages. En ik heb het gevoel dat ik hierin wel mag falen, dat het niet erg is als het niet direct lukt. Daar kan ik in als acteur niet mee aankomen.''



Drank

En het wordt het jaar waarin hij na een alcoholvrije periode van twee jaar - vandaar die champagneloze jaarwisseling - voor het eerst weer mag drinken van zichzelf. ,,Iedereen heeft een zwakte in zijn leven, bij mij is dat drank. Het biedt me veel plezier en ik wilde gewoon niet dat het ooit in mijn leven een probleem zou worden. Ik had een horrorscenario voor ogen dat ik op mijn 44ste met iets te gele tanden en een slechte huid in een afkickkliniek in Schotland zou zitten. Dan kan ik beter, nu ik 38 ben, ingrijpen.'' Op 16 augustus - de datum waarop hij dan twee jaar geleden gestopt is met drinken - schenkt hij zichzelf een gin-tonic in. Die dag staat omcirkeld in zijn agenda. Hij ziet het al helemaal voor zich. Ja, dáár verheugt hij zich op.



Weemoedt, vanavond RTL 5, 21.30 uur.