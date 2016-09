'Tranen op televisie? Ik zit daar niet op te wachten'

De meestgestelde vraag aan NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg? Of hij de broer is van Maarten. En ja, dat klopt. En nee, dat is niet de Maarten Stekelenburg die bij Everton keept. Broer Maarten is trainer van het Nederlands elftal onder negentien jaar. Zijn achternaam is ook een bekende binnen de NOS: vader Jan werkt al zijn leven lang voor Studio Sport, als presentator en later als eindredacteur.



Stekelenburg, Jeroen dus, vindt het geen probleem. Hoort erbij. Bovendien loopt hij al zo lang bij de NOS rond dat hij allang niet meer 'de zoon van' is. De laatste jaren is Stekelenburg ook voor de kijker een bekend gezicht. Was hij eerder beeldbandredacteur/regisseur vanuit de regiewagen en verslaggever achter de camera, sinds twee jaar verschijnt hij voornamelijk vóór de camera. Met deze zomer als piek met het EK voetbal, het EK atletiek en de Spelen in Rio. ,,Ik wist al maanden dat het een groot moment zou zijn in de Nederlandse sporthistorie en dat ik het interview zou doen. Maar ik had niet verwacht dat het zou gaan zoals het ging."



Hoe kritisch mag je op zo'n moment zijn?

,,Daar zijn niet echt regels voor. Je moet vooral redelijk en empathisch zijn, denk ik. Je moet snappen wat daar gebeurt. Iemand doet álles om daar te presteren. Als je dat in je achterhoofd hebt, vind ik dat je kritisch mag zijn. Ik zeg bewust 'mag', want ik vind dat ik helemaal niet kritisch ben geweest. Zeker na de 100 meter was het interview na vijf woorden al ontregeld. Het ging niet meer om de prestatie, het ging om wat ze zei. Fysiek ongemak... Fysiek ongemak? Ik had haar een dag eerder nog gesproken en toen was ze heel positief en hoopvol, hoezo nu fysiek ongemak? Vervolgens kon alle voorbereiding overboord en heb ik alleen nog gereageerd op wat ze zei."



In Rio interviewde je judoka Noël van 't End, die gebroken voor je stond na zijn uitschakeling. Je zei: Ik vind het moeilijk om met je te praten, maar wil je nog één vraag stellen als je dat oké vindt.

,,Hij stond daar met dikke tranen, dus zei ik tegen hem: laten we maar even wachten. Er zijn mensen die die tranen mooie tv vinden, maar ik zit daar niet erg op te wachten. Hij wilde echter beginnen. Alleen het gedeelte waarin hij dat aangeeft, is niet uitgezonden op tv. Dat kun je beter wel doen, vind ik. Nu waren er mensen die volkomen terecht zeiden: waarom begint die NOS-gozer dat interview terwijl die jongen zo aan het snikken is? Ergens is het mooi dat hij dat toont, maar ik sta daar wel een beetje met een bezwaard gemoed. Ik wilde nog antwoord op die laatste vraag, maar voelde dat het ook wel klaar was."



