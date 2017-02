Band The Dillinger Escape Plan overleeft autocrash

Dertien personen zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Het concert dat de band zondagavond zou geven in Krakau gaat niet door, blijkt uit een mededeling van concertorganisator Live Nation Polska op Facebook.



De tourbus kwam zondag in botsing met een vrachtwagen op de weg tussen Piotrków Trybunalski en Czstochowa. De vrachtwagenchauffeur heeft de meeste verwondingen opgelopen. Hij heeft een gebroken sleutelbeen en meerdere blauwe plekken. Tijdens een eerste verhoor was hij in shock en kon hij niet verklaren waarom hij op de bus was ingereden.



Traumahelikopter

In de bus zaten medewerkers en de bandleden van The Dillinger Escape Plane die zaterdagavond in Warschau optraden. Ze zijn uit voorzorg naar ziekenhuizen in de buurt gebracht in Cz¿stochowa en Radomsko, evenals de Zweedse buschauffeur. De politie heeft bloedmonsters van de bestuurders afgenomen om te controleren of ze nuchter achter het stuur zaten. De weg is een aantal uren afgezet. Acht brandweerkorpsen verleenden bijstand bij het ongeluk, evenals een traumahelikopter.



The Dillinger Escape Plan is bezig met een Europese afscheidstournee. In januari stonden ze in een uitverkocht poppodium 013 in Tilburg en in De Melkweg in Amsterdam. Hun laatste Europese tournee eindigt op 5 maart in Brussel.