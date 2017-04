Band van Prince op North Sea Jazz

Ook maakte de organisatie de komst van Grace Jones bekend. De 69-jarige Jamaicaanse zangeres staat op de openingsdag, vrijdag 7 juli, op het podium in Ahoy in Rotterdam. Eerder had North Sea Jazz al de komst van onder anderen Usher & The Roots, Steve Winwood, Herbie Hancock, De La Soul, Van Morrison en Jamiroquai bekendgemaakt.