Barbara likt Jims snoepje, Johnny wil kilo's kwijt

Romy's voice

Het piepjonge The Voice of Holland-kandidaatje Romy Weevers kijkt met spanning uit naar morgenavond. Dan is de blondine, die met haar 16 jaar de jongste kandidaat is van dit seizoen, te zien in de zogenoemde knock-outs. ,,It's about to go down'', klinkt het mysterieus.

Katja en Jorrit

Actrice Barbara Sloesen deelt op deze kille donderdagavond een kiekje waar haar volgers warm van worden. ,,Oehlala Katja & Jorrit'', schrijft ze, verwijzend naar de karakters uit de Nederlandse enigszins pikante film Onze Jongens. Op de bijbehorende filmstill is te zien hoe Barbara 'Katja' een snoepje aflikt dat Jim Bakkum 'Jorrit' in zijn mond houdt.

Wendy is ontroerd

Wendy van Dijk maakt op dit moment de reis van haar leven. Samen met haar gezin is ze in Afrika waar ze de Victoriawatervallen bezoekt. Dit zijn de breedste watervallen van het continent op de grens van Zambia en Zimbabwe. Wendy is zwaar onder de indruk van de rotswand waar per minuut 500 liter water langsstroomt. ,,Het mooiste wat ik ooit heb gezien! Tot tranen toe geroerd."

Guus en Pino

In de archieven in Hilversum is heel wat bijzonders te vinden, zo ook voor Guus Meeuwis. De Brabantse volkszanger deelt een oud kiekje waarop hij Sesamstraat bezoekt. Daar had hij een ontmoeting met de grote blauwe vogel Pino. Deze had een cadeautje voor Guus: een goudvis.

Sylvie ontwaakt in het paradijs

Het is hartje winter in Nederland, maar het Instagramaccount van Sylvie Meis wordt overladen met kiekjes in bikini. De kleine diva is op vakantie op de Malediven. Haar vriend, de schatrijke zakenman Charbel Aouad, is op de vele foto's niet te zien. Op het laatste plaatje deelt Sylvie het plekje waar ze 's ochtends wakker kan worden met een kopje koffie: op een boot met op de achtergrond een helderblauwe zee en een wit zandstrand.

Ali B. heeft een jetsetleven

Ali B. laat zijn volgers op Instagram meegenieten van zijn jetsetleven. De rapper is afgereisd naar Maleisië waar hij zich op het water goed vermaakt. Daar doet hij zelfs een poging om te vliegen met een waterscooter. Op een filmpje is te zien hoe hij stuitert over de zee. Echt vliegen zit er helaas voor Ali nog niet in.

Johnny gaat afvallen