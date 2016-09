'Barbara Straathof vecht als een leeuw tegen kanker'

Volgens Gordon, zo laat hij op Facebook weten, zijn Barbara en haar vriendin Chantal Lefeber een voorbeeld voor velen. De zanger-presentator: ,,Meisjes, jullie liefde overwint alles. En jullie zijn de leukste mensen die ik de afgelopen jaren heb ontmoet.''



Klachten

Hoe het momenteel gaat met Barbara Straathof is niet duidelijk. Zij en haar vriendin waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar. In april dit jaar vertelde de zangeres over de diagnose: ,,Na twee weken van zorg en onzekerheid is ons deze week in het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek (een instituut dat is gepsecialiseerd in onderzoek naar en behandeling van kanker, red.) verteld dat de klachten waar ik al enige maanden last van heb, herleid kunnen worden tot baarmoederhalskanker.''



En ook: ,,Voor de behandeling daarvan ga ik de komende periode een zeer intensief traject in onder begeleiding van de allerbeste artsen. Ik ben ondanks deze grote schrik positief en ben bereid keihard te knokken om dit gevecht aan te gaan! Dit wil ik doen met mijn geliefde Chantal, familie en naaste vrienden. Ik vraag u dat te respecteren.''