Barbie en Michael uit elkaar

,,Ik ga nog een bemiddelingspoging doen, maar ik heb er een hard hoofd in'', zegt manager Jake Hampel. ,,Ik heb Samantha vandaag gesproken en ze zegt dat dit niet de insteek kan zijn van hun huwelijk. Het is allemaal nog vers, dus het kan zijn dat ze dit in een opwelling zegt, maar een echtelijke breuk lijkt me onafwendbaar.''



Realitykoppel Samantha (27) en Michael verbleef de afgelopen zomer in de Spaanse badplaats Torremolinos om een café te runnen. De ontwikkelingen waren te volgen in Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos op RTL5. Michael had de smaak met hun feestcafé helemaal te pakken en is vorige week weer naar Spanje teruggekeerd om de toko verder uit te bouwen.