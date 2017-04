Barbie zet liefdestattoo voor haar Rolf

Nieuw-Zeelandse tieners moeten 13 Reasons Why met ouders kijken

14:03 Tieners in Nieuw-Zeeland mogen sinds deze week alleen naar de veelbesproken Netflix-kaskraker 13 Reasons Why kijken in het gezelschap van een volwassene. Het land kampt met hoge zelfdodingcijfers en wil jongeren beschermen tegen de expliciete beelden van de serie.