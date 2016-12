Barend van Deelen stapt over van 3FM naar Radio 538

Het is nog niet duidelijk wanneer Van Deelen voor het eerst te horen gaat zijn bij Radio 538. Volgens Radiofreak.nl neemt hij in het weekend de plek over van Dennis Ruyer, die daar tussen 12.00 uur en 15.00 te horen is. Daarnaast zal hij invallen in de avond en in de nacht.



Op Instagram schrijft Van Deelen over zijn overstap: ,,Ik maak morgen mijn laatste programma op 3FM. Na 7 (!) schitterende jaren is het tijd voor wat nieuws." Hij bedankt de zender en AVROTROS voor de kansen. ,,Ondanks de wat zure rand van de laatste maanden ben ik dankbaar en trots dat ik radio heb mogen maken in de meest leerzame speeltuin van Nederland."



De zure rand waar Van Deelen op doelt is het stoppen van het radioprogramma Barend en Wijnand. Daarover schreef hij vorige maand op Instagram: ,,Ik vind het INSANE dat we om reden van omroepgezever vanavond onze laatste show maken. Alles waar zeker het nieuwe 3FM voor moet gaan staan, is wat we iedere vrijdag weer laten horen. Jong, lachen, gieren, brullen, maatschappelijk betrokken, muzikaal spannend en relevant, plus de plek voor jong talentvol Nederland om zijn of haar verhaal te doen. Dat mogen we blijven doen trouwens. In podcastvorm. Dat schijnt het weer helemaal te worden.”