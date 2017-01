Barry Atsma waagt zich aan Duitse miniserie

De Nederlandse acteur Barry Atsma gaat de grens over. De blonde adonis speelt een rol in Credo, een Duitse miniserie over een toekomstige bankencrisis in Duitsland. De zesdelige reeks wordt mede geproduceerd door de Duitse zender ZDF.

Atsma is momenteel in Duitsland voor de opnames. De Nederlander speelt een beruchte bankier die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid. Deze Gabriel Fenger wordt binnengehaald bij een grote Duitse bank in problemen om leiding te geven aan Investment Banking.

,,De serie is heel interessant omdat het echt een inkijkje geeft in de psyche van de bankwereld", vertelt de acteur. ,,Het laat ook zien hoe een crisis kan ontstaan. Hoe politiek het hele spel is en hoe menselijk de inschattingsfouten zijn in zo'n crisis, die op dit moment niet geheel onvoorstelbaar is."

Topregisseur

Atsma speelt in de serie onder meer met acteurs Jean-Marc Barr (Le Grand Blue), Tobias Moretti, Albrech Schach en Paula Beer. Die laatste won afgelopen jaar op het festival van Venetië een prijs voor haar rol in de film Frantz. Credo wordt geregisseerd door Christian Schwochow. ,,Hij wordt in Duitsland gezien als een van de nieuwe topregisseurs", aldus Atsma. ,,Hij is een filmische verteller: erg scherp en gevoelig en zeer ambitieus om van elke scène iets bijzonders te maken."