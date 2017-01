Barry is niet sexy, is er dan niks meer heilig?

Oke, het had nóg erger gekund. Hij had bijvoorbeeld ook nog een wasknijper op zijn broekspijp kunnen klemmen voor hij opstapt, want dat past ook helemaal bij zijn personage Hugo, een bangige man die het liefst elk risico vermijdt in het leven. Maar toen moest de grootste klap nog komen: Barry Atsma die stond mee te galmen met één of ander klassiek kamerkoor. Ik dacht dat ik gek werd.



Barry Atsma hoort, met zijn blonde haar in de war, een ondeugende blik in de camera te werpen. En daarna met ontbloot bovenlijf door het beeld te rennen. Of het nou functioneel in het verhaal is of niet. Hij hoort in elk geval niet - ik herhaal níet - in een parka met een tas onder de snelbinders naar koorrepetitie te fietsen. Is er dan niks meer heilig in dit land?



Tot ik bedacht dat dit ook perspectief biedt. Ik ga mijn vrijgezelle vriendin aanraden om haar jachtterrein te verleggen van de kroeg naar het lokale belastingkantoor. Dáár moet ze zijn. Achter de meest saaie klerk die naar buiten komt, kan zomaar een Barry Atsma schuilgaan. En niemand die het door heeft.



Als ik man was en bij de Belastingdienst werkte, zou ik dit schaamteloos uitbuiten zolang Klem loopt.



