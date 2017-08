Bas Muijs is weer vader geworden

Massale belangstelling voor 'afzichtelijk' portret van Erica Terpstra

13:07 Bij het Groningse veilinghuis Klinkhamer heeft zich een groot aantal potentiële kopers gemeld voor een als 'spuuglelijk' en zelfs 'afzichtelijk' aangemerkt schilderij van voormalig VVD-politica Erica Terpstra. Volgens directeur-veilingmeester Stephan Veenstra is het inmiddels 'honderd procent zeker' dat het surrealistische doek van kunstenaar Robin Seur van eigenaar gaat wisselen. ,,Want er is, opmerkelijk genoeg, massaal belangstelling voor.''