Bassist rockband Grandaddy overleden

Grandaddy was net bezig aan een comeback. De indierockband bracht onlangs voor het eerst in elf jaar een nieuw album uit met de titel Last Place. Grandaddy heeft in juli twee optredens in Nederland op de planning staan: in Paradiso Noord en in Doornroosje in Nijmegen. Wat de dood van Garcia, die er sinds het begin in 1992 bij was, voor de tournee van de band betekent is nog onbekend.