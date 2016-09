Bastille, van slaapkamer naar Ziggo Dome

Toen het succes kwam - Pompeii stond in Engeland wekenlang in de top van de hitlijst, in Nederland haalde de song nummer 14 in de Top-40 - waren de mannen er klaar voor. Will: ,,Het was een geleidelijk proces, we waren niet in één klap een hit. We merkten dat we langzaam aan meer fans kregen, dat onze nummers echt iets deden op de radio."



De slaapkamer waarin Dan zijn hits schreef, ziet hij amper meer. ,,We zijn eigenlijk altijd onderweg.'' Maar klagen doen ze niet. ,,Het is een jongensdroom die is uitgekomen", zegt Chris. ,,We droomden er altijd van om op Glastonbury (een groot festival in Engeland, red.) te spelen en dit jaar was de derde keer! Dan had de eerste keer een kaartje gekocht om het festivalterrein op te komen, omdat hij niet kon geloven dat wij écht daar mochten spelen.''



Ze grinniken met z'n allen om de anekdote. Hier zitten geen collega's, maar vier mannen die goed bevriend zijn. Continu delen ze plaagstootjes uit. Bijvoorbeeld als Dan verklaart waarom ze nog steeds prima over straat kunnen: ,,We lopen niet alle feestjes en premières af.'' Chris gevat: ,,Daar worden we dan ook niet voor uitgenodigd.''



Nieuw album

Voor feestjes hebben ze ook helemaal geen tijd, zeggen ze. De tijd die overblijft tussen touren en muziek maken door, besteden ze liever aan hun families en vrienden. ,,Die zien we veel te weinig. Daarom was het zo'n luxe om ons album op te nemen in Londen. Ineens kon ik weer op mijn fiets door de stad naar mijn werk'', zegt Dan. ,,En 's avonds met vrienden naar de pub.''



Wild World is totaal anders dan het eerste album Bad Blood, vindt Dan. Allereerst omdat ze veel meer gitaren hebben gebruikt in de muziek. ,,We hebben overal inspiratie uit gehaald. Ik wilde dat onze muziek elk genre zou overstijgen. Het is niets en het is alles. Maar het klinkt nog steeds als Bastille. En dat vinden we het belangrijkste."



Wild World van Bastille komt vrijdag uit. De band staat op 16 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.