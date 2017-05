Beatles krachtiger dan ooit

De eerste dag van de Summer of Love viel op donderdag 1 juni 1967. Het hoogseizoen van het hippietijdperk brak officieus aan met het verschijnen van de Beatles' Sgt. Pepper's. Uiteraard kende het tijdsgewricht van love, peace en understanding al een flinke soundtrack. Daarop: Jefferson Airplane, The Mammas & the Pappas en natuurlijk Scott McKenzies San Francisco.

Maar toen ook de grootste band ter wereld de tijdsgeest van vrije liefde en drugs omarmde, brak de zon in de speeltuin van de bloemenkinderen pas echt door. Terwijl de hippies in de parken van de wijk Haight-Ashbury in San Francisco hun stickies rookten, maakten de Beatles hun meest experimentele album ooit. Niet in zonnig Californië, maar zoals gebruikelijk in de Abbey Road Studio's in grijs Londen. In Studio 2 en - letterlijk - onder toeziend oog van producer George Martin, die in de controlekamer bovenaan de trap de opnamevloer overzag.

In dezelfde studio presenteerde Giles Martin, zoon van de vorig jaar overleden George, zijn gisteren ver- schenen nieuwe versie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De Beatles namen het album op in origineel monogeluid, in 2009 volgde een stereo-uitvoering. Martin noemt zijn remix een '3D-versie van de originele mono-opname'.



Hij maakte de nieuwe versie niet samen met de nog levende Beatles Paul McCartney en Ringo Starr, maar hij had uiteraard wel hun goedkeuring nodig voor het eindresultaat. ,,Er is geen noot te horen waar Paul en Ringo niet achter staan'', zo hield hij de op Abbey Road verzamelde pers voor.

McCartney woonde de presentatie niet bij. Hij is - bijna 75 jaar oud - op wereldtournee. Aan het Britse muziekblad Mojo gaf hij zijn enige interview over het project. Daarin vertelde hij onder meer dat de naam Sergeant Pepper tot hem kwam toen hij een tafelgenoot op zoek naar 'salt and pepper' verkeerd verstond. ,,Vanaf dat moment moést ik iets bedenken bij dat personage. Een liedje, of een nieuw album of een hele band.''

Onder het pseudoniem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band voelden de vier Beatles meer dan ooit de vrijheid om hun fantasie te volgen. ,,We wilden uitvinden hoever we het begrip popmuziek konden oprekken'', zegt McCartney nu. De vier hielden de eerste single uit die sessies, de nostalgische dubbele A-kant Penny Lane/ Strawberry Fields Forever, uiteindelijk van de plaat. Een beslissing waar McCartney nog steeds achter staat. ,,Ik doe niet aan spijt'', zegt hij. ,,Die songs waren voor ons het begin van iets nieuws. Omdat we geen concerten meer gaven, hadden we meer tijd voor de studio.''

The Beatles in 1964.

Het werd een album dat voor veel Beatles-fans geldt als het beste ooit (McCartney daarover: ,,Misschien is het wel onze belangrijkste plaat, maar dat betekent zeker niet dat het de beste is.''). Het bereikte in elk geval de status van mijlpaal in popmuziek. De Beach Boys en de Rolling Stones beten hun tanden stuk op een tegenzet. Brian Wilson zag zijn psychedelische werkstuk SMiLE vastlopen in zijn ambities (het verscheen uiteindelijk in 2004) en het in een waas van drugs gefabriceerde Their Satanic Majesties Request geldt bij Rolling Stones-fans nog altijd als het zwakste album dat de band ooit maakte.

De nieuwe versie van Sgt. Pepper dan. Overtreft hij het origineel of is er sprake van heiligschennis? Het antwoord ligt dichterbij het eerste dan het tweede. Want hoewel werkelijke muzikale ingrepen - gelukkig - uitbleven, klinkt het album krachtiger dan ooit. Tikje jammer: de fraaie, nostalgische monosound is verdwenen. Maar daarvoor kwam een kristalheldere productie in de plaats die de Beatles van 1967 ineens naar de 21ste eeuw schiet. Vooral op het kleine She's Leaving Home lijkt McCartney de luisteraar recht in het oor te zingen. Het indrukwekkendst blijft A Day in the Life, dat nog aan mysterie heeft gewonnen.

Na Sgt. Pepper's zouden de Beatles met het White Album en Abbey Road nog albums van gelijk niveau maken, maar zo vrij als tijdens die zorgeloze zomer van 1967, klonken ze nooit meer.

