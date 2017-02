Beau is nog nooit zo blij geweest

,,En op jezelf aangewezen zijn'', vervolgt Van Erven Dorens. ,,Daar zie ik ook voor televisie iets nieuws. Mensen laten zich in dit soort situaties meestal omringen door een productieteam. Ik wil in ieder geval een deel alleen doen en daarmee de tv-wetten overtreden. Het is spannend, maar ook een beetje gênant. Ik ga niet eerst in de make-up en je ziet me soms breken voor de neus van de kijker.''



Gênant

Na een weinig succesvolle tijd bij SBS, scoort de presentator sinds zijn terugkeer bij RTL eindelijk weer fraaie kijkcijfers. The Amsterdam Project, waarin hij daklozen hielp terug te keren in de maatschappij, was vorig jaar zelfs een hit. ,,Ik werkte een paar jaar ergens waar dingen niet echt lukte. Het probleem is dat dit aan je blijft hangen als presentator. Wat onterecht is, want dat ligt aan de programma's en de zender.''



,,Bij RTL voel ik me als een vis in het water. Ik ben nog nooit zo tevreden geweest met mijn carrière als nu. Maar je moet ook een beetje mazzel hebben. Het vernieuwde RTL Boulevard sloeg gelukkig aan en het is geweldig dat je ongelooflijk hard werkt aan zo'n The Amsterdam Project en dat mensen het zo waarderen. Dezelfde liefde is gestoken in Beaufort en dat zie je ook aan de manier waarop het er uitziet en gefilmd is. Dat is een groot verschil met de vorige keer (De Wereld van Beau, red.). Ik hoop dat het een beetje scoort straks.''