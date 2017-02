Beaufort vooral heel erg veel Beau

In je dooie eentje met een kameel door een pikdonkere woestijn sjokken. Er zijn er twee op de Nederlandse tv die ik dat zie doen: Floortje Dessing en Beau van Erven Dorens. Met daarbij de aantekening dat het met die laatste natúúrlijk de spannendste tv oplevert. Want dat supervrouw Floortje zoiets kan, verbaast niemand. Die is zo ongeveer geboren met kompas en landkaart in de hand en weet dondersgoed wat afzien is. Bij Beau komt het vooral aan op een grote bek en pure bluf.



Afgelopen donderdag was de eerste aflevering van Beaufort waarin Beau allerlei rare fratsen uithaalt, zoals het Kanaal overzwemmen, een berg beklimmen en dus met een kameel 100 kilometer door de bijna kokende Wadi Rum-woestijn lopen. Alles om aan te tonen dat je als mens veel kunt als je maar wilt. En dan misschien niet ieder mens, maar Beau in elk geval wel.



Hij maakte al eerder een dergelijk programma. In zijn SBS 6-tijd was daar De Wereld van Beau waarin hij overleefde op een onbewoond eiland en ook al een keer het Kanaal poogde over te zwemmen. Daar keek toen geen hond naar, behalve ik, maar sinds het succes van zijn daklozenshow The Amsterdam Project heeft hij de publieke opinie weer mee. Dus we proberen het format gewoon nog een keer, zullen ze gedacht hebben bij RTL 4.