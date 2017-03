Beauty and the Beast beste opening van 2017

Dat heeft distributeur Walt Disney Netherlands bekendgemaakt. Beauty and the Beast, die in 144 zalen draait, is de tweede live action-bewerking van een animatieklassieker van Disney. Vorige jaar brak de live action-versie van The Jungle Book ook al records.

Beauty and the Beast vertelt over Belle, die gevangen genomen wordt door een betoverende prins in de hoop dat zij verliefd op hem wordt. In de nieuwe versie worden de hoofdrollen gespeeld door Emma Watson , Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Emma Thompsons en Ian McKellen.

Beauty and the Beast is over de gehele wereld een enorme hit. De film bracht in nog geen twee weken tijd 750 miljoen dollar op. Daarmee heeft de bewerking al vijf keer zijn budget terugverdiend. Dit ondanks het feit dat er enige commotie ontstond over een dansscene met een homoseksuele lading. Deze vermeende 'homoscene' zorgde ervoor dat Beauty and the Beast bijvoorbeeld in Rusland alleen maar voor 16 jaar en ouder toegankelijk is.