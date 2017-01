'Beautytrucs van Máxima en Jeroen Pauw weer vrijgezel'

Presentatrice en lingeriemodel Sylvie Meis (38) wordt door Party voor de zoveelste keer onder een vergrootglas gelegd. Volgens het blad heeft de in Hamburg residerende diva alles wat haar hartje begeerd maar is ze wel 'een eenzame vrouw'. De blondine probeert met foto's, waarop ze altijd stralend en in exclusieve outfits poseert, de buitenwereld voor te spiegelen hoe gelukkig ze momenteel is. Maar dat is, aldus het tijdschrift, niks anders dan de allerschoonste schijn. Meis is namelijk al een tijdje niet meer gespot met haar schatrijke Dubai-vriend Charbel Aouad en dat zou één van de vele redenen zijn voor haar momenteel iets mindere humeurtje. Zakenman Charbel zou, aldus Party, dolgraag een kindje met Sylvie willen maken, maar Meis kan helaas nog niet aan dat intieme verzoek voldoen. Reden? Sylvie - moeder van zoontje Damián (10) - slikt naar verluidt nog altijd medicijnen nadat in 2009 borstkanker bij haar werd geconstateerd. Pas over twee jaar is ze 'pillenvrij' en zou ze volgens het tijschrift weer voorzichtig aan een baby kunnen denken. Het is de vraag, zo wordt in het dertig-slagen-om-de-arm-artikel gesteld, of Charbel daar op wil wachten. Verder zou Sylvie een tikkeltje jaloers zijn op de momenteel zwangere handbalster Estavana Polman: de vriendin van haar ex-man Rafael van der Vaart. Party, zonder enige vorm van bewijs: ,,Dat Estavana in verwachting is moet een enorme mentale dreun voor Sylvie zijn.''