Bedreigde Eus moet vooral doorgaan

In wat voor idiote tijd leven we toch? Dat was mijn eerste reactie op het nieuws dat collega Eus Akyol bedreigd wordt. Enkel en alleen omdat de inhoud van een tv-programma, De Neven van Eus in dit geval, bepaalde mensen niet welgevallig is, wensen ze de maker dood?



Maar nieuw is het fenomeen totaal niet, realiseerde ik me later. Nota bene Mies Bouwman werd in de jaren 60 ook al bedreigd vanwege een uitzending van Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer waarin de makers de draak staken met het geloof. De politie bivakkeerde gewapend en al bij haar thuis aan de keukentafel, haar kinderen moesten met beveiligers naar school.



De parallellen tussen beide gevallen dringen zich op. Een gevoelig onderwerp, felle voor- en tegenstanders die onder druk staan, dan slaat de vlam snel in de pan. Dat was goed te zien in De Neven van Eus van afgelopen zondag. Eus en zijn cameraploeg liepen op een plein in de behoudende stad Kayseri en werden onmiddellijk belaagd door een groep mannen die net uit de moskee kwamen. Wat moet hij daar? Zeker weer Turkije zwart maken? Want daar is Europa/Nederland/ Duitsland toch alleen maar op uit? Oprotten.