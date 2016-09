Bekende koppels in de rij voor Story Of My Life

,,Het doet me denken aan die film 'the Notebook'. Het idee is heel mooi," stelt Bastiaan Ragas die samen met Tooske wel openstaat voor dit initiatief. ,,Het is toch, denk ik, wat iedereen uiteindelijk wil, samen oud worden en voor elkaar zorgen. Hoe fijn als je je dan opeens realiseert dat je nog jong bent samen en nog een heel leven te gaan hebt. Ik ben een sucker voor dat soort romantiek haha."



Samantha (alias Barbie) en Michael die deze week met de nieuwe realityserie 'Enkeltje Torremolinos' starten, zeggen volmondig 'ja' als zij gevraagd worden. En ook zanger Jaap Reesema wil samen met zijn ex-miss Kim Kötter in de metamorfose. ,,We doen niet ergens aan mee om maar in beeld te zijn", zegt Reesema. ,,Ik zou niet snel met Kim van de duikplank springen bijvoorbeeld. Maar dit gaat wel even wat dieper. Wij durven ook heel openhartig te zijn.''



Bekend genoeg?

Jeroen van der Boom kan 'zich niet voorstellen dat ze ons vragen'. ,,Ik doe nu samen met (echtgenote, red.) Dany mee aan Dance Dance Dance, maar of we echt als stel bekend genoeg zijn? Het lijkt me meer iets voor Erland Galjaard en Wendy van Dijk bijvoorbeeld. Of Naomi van As met Sven Kramer. Áls we worden gevraagd, lijkt me dat wel supergaaf ja. Het kan een prachtig document zijn voor later."



Niet iedereen staat te springen. De kans is klein dat Waldemar Torenstra en Sophie Hilbrand aan het programma meedoen. ,,Ik vond het mooi om Wesley en Yolanthe zo oud te zien en begrijp ook dat je dan emotioneel wordt, maar ik zie het ons nu niet doen. Wij zijn niet zo'n showbizzkoppel. Dan lijkt me het mooier om samen een oud stel te spelen in een film."



Een woordvoerster van RTL wil niet zeggen of al bekende koppels zijn gestrikt voor de zes geplande afleveringen volgend jaar. Ze wijst op een oproep van RTL Boulevard. Op de Facebookpagina van het entertainmentprogramma worden kijkers gevraagd welk duo zij graag een sprong in de tijd zien maken. ,,RTL en Talpa zullen serieus naar deze reacties kijken.'' Populaire stellen: Marco en Leontine Borsato, Patrick en Rosanna Kluivert, Simon en Annemarie Keizer en Erik de Vogel en Caroline de Bruijn.