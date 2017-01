Bekroning van glansrijke, maar omstreden carrière

Sultan of Shock

Verhoeven geniet wereldwijd een bijna vergelijkbare status als wijlen Johan Cruijff. Noem zijn naam in het buitenland en iedere filmliefhebber kan enkele titels - ook Nederlandse producties - opnoemen. Hij heeft zelfs bijnamen. Door een Engels filmblad werd hij ooit bestempeld als de Sultan of Shock.



Maar de ultieme beloning in de vorm van een Oscar of andere prestigieuze filmprijs bleef tot zondag uit. Zijn werklust en nieuwsgierigheid zijn enorm. Verhoeven is altijd bezig met projecten, die helaas meestal niet van de grond komen ondanks de energie die hij erin steekt. Minstens veertig filmplannen - filmbiografieën (van Jezus tot Raspoetin), boekverfilmingen, oorlogsdrama (slag om Leningrad), vaderlandse historische films (Batavia, De Stille Kracht), actuele producties (drugsoorlog in Mexico) - zullen menselijkerwijs nooit gerealiseerd worden.



Marktwaarde

Het lijstje films dat Verhoeven wel van de grond kreeg is veel te bescheiden. Tussen Zwartboek en Elle gaapt een gat van bijna tien jaar. In Hollywood kwam Verhoeven na de flop Hollow Man (2000) niet meer aan de bak. Het winnen van een Golden Globe kan zijn marktwaarde enorm verhogen. Opeens ligt zijn naam weer op ieders lippen in Hollywood. Als geen ander kent Verhoeven het credo van het filmmekka: ,,Je bent zo goed als je laatste film.''



Voorlopig lijkt de onvermoeibare filmmaker te kiezen voor Europese avonturen. Met de producent van Elle hoopt hij een film - werktitel Lyon 1943 - te maken over verzetsstrijder Jean Moulin en zijn verhouding met Gestapo-officier Klaus Barbie. Wie het oeuvre van Verhoeven kent - Soldaat van Oranje en Zwartboek - weet dat hij een meer dan gemiddelde interesse in de Tweede Wereldoorlog heeft.



Met zijn vaste Nederlandse scenarist Gerard Soeteman hoopt Verhoeven een project van de grond te krijgen dat zich deels in de Nederlandse televisiewereld afspeelt - een eigentijdse versie van de roman Bel Ami van Guy de Maupassant. Verhoeven wil zich, als het plan levensvatbaar is, omringen met de jongste Nederlandse acteursgeneratie met wie hij samenwerkte in het tussendoortje Steekspel (2012).



Oorlog

Wordt het niet tijd voor rust? Verhoeven, die de 80 in zicht heeft, bruist met een ongekende vitaliteit. Zelfs persattachés die met hem werkten vallen van hun stoel als zij zijn leeftijd horen. In het kader van de publiciteitscampagne voor Elle reisde Verhoeven de halve wereld rond om interviews te geven. ,,Het zijn er minstens honderd geweest'', zegt zijn persoonlijke assistente Mita de Groot. En altijd staat hij garant voor gepeperde uitspraken.



Zo liet hij zich na het winnen van de Golden Globe ontvallen dat hij grote angst heeft voor de regeerperiode van president Trump. Het winnen van een Oscar, Verhoeven was ooit genomineerd met de film Turks Fruit (1973), zit er waarschijnlijk niet meer in.



Maar met een Golden Globe op zak, toegekend door buitenlandse journalisten die werken in Hollywood, kan Verhoeven rekenen op meer respect dan hij in de­cennia gehad heeft. Een tweede filmjeugd lonkt.