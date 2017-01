Ben Affleck: Jennifer blijft de liefde van mijn leven

Het was als een donderslag bij heldere hemel toen Affleck en Garner twee jaar geleden aankondigden uit elkaar te gaan. Tien jaar lang vormden ze een succesvol glamourkoppel in Hollywood en leken ze intens gelukkig. Een affaire van Affleck met de nanny zou oorzaak zijn geweest voor de breuk.



,,Ze is de moeder van mijn kinderen en een buitengewone vrouw. Ik heb nog steeds onnoemelijk veel respect voor haar, en ben dankbaar dat ik haar in mijn leven heb”, zegt Affleck over Garner met wie hij nog steeds officieel getrouwd is. ,,Jennifer zal altijd de liefde van mijn leven blijven.” Eerder had ook de actrice de Hollywood-hunk al de liefde van haar leven genoemd. ,,Hij is briljant, vrijgevig en heeft ontzettend veel charisma, maar hij is ook een heel ingewikkeld persoon.”



Na de affaire van Affleck heeft het stel dan ook geprobeerd om opnieuw te beginnen. De schade was echter te groot, maar omwille van hun kinderen Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (4) blijven ze toch close met elkaar. Affleck is een trotse papa: ,,Alles verandert wanneer je kinderen hebt. Je bent plots zelf niet meer het belangrijkste in je leven, alles draait rond de kinderen. Het is een ongelooflijk gevoel, want je bent voortdurend bezorgd Het ouderschap is de moeilijkste taak die ik ooit gekregen heb. Ik maak nog fouten, maar ik doe elke dag mijn uiterste best om een betere vader te worden.”