Ben Saunders vraagt zwangere vriendin ten huwelijk

Zanger Ben Saunders heeft vlak voor de kerst leuk nieuws. Hij heeft zijn vriendin Janita ten huwelijk gevraagd, blijkt uit een foto die hij op Instagram heeft gezet.



Op het kiekje zijn Ben en Janita te zien. Het verloofde stel poseert lachend, terwijl Janita haar hand met verlovingsring laat zien. Op haar account is de ring uitgebreider te zien inclusief een tekst op een kaart. Ben heeft haar een brief geschreven met als titel All I want for Christmas is you. De laatste opmerking is 'dat ik je mijn vrouw mag noemen'. Onder de foto staat 'Yes..Yes I Do!!!'



Een paar maanden geleden werd duidelijk dat Janita zwanger is. Het liefdeskoppel leerde elkaar in 2014 kennen. Ben en Janita hebben beiden al een kind uit een eerdere relatie.



De inmiddels 33-jarige Ben won in 2011 The Voice of Holland.