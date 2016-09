Beroofde Willeke Alberti ontvangt nieuwe Televizier-Ring

Video Filmfan vecht terug tegen duivelse non

21 september Wie 'The Conjuring 2' gezien heeft, weet hoe ongelofelijk angstaanjagend de duivelse non is. Een ideaal personage dus om nietsvermoedende Australische filmfans de stuipen op het lijf te jagen. Met een spiegel en twee verklede nonnen is alles klaar voor een bloedstollende practical joke, maar dat was even buiten deze man gerekend.