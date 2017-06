Bestaan die types uit Hotter Than My Daughter echt?!

Bestaan die types nou echt, vraag ik me elke aflevering weer af. Dat kan toch niet? Welk normaal mens gaat vrijwillig zó de straat op en anders grijpt de plaatselijke politie wel in? En omdat de stroom kandidaten na al die jaren maar niet wil opdrogen, had ik toch tenminste een paar van die exemplaren in mijn omgeving moeten signaleren? Maar nog nooit, gelukkig. Dikken ze hun kledingstijl en gedrag misschien aan voor de camera? Ik hoop het maar.



Want dat gebeurt ook elke aflevering: ik krijg onherroepelijk medelijden met die vrouwen. Ze ogen wel zo stoer en zelfverzekerd, maar er is in hun verleden steevast iets ernstigs of treurigs gepasseerd, waardoor ze een beetje van het padje raakten en besloten om voortaan met al hun kroonjuwelen in de aanbieding te lopen.



Maar dan is de boodschap van Hotter Than My Daughter zo heerlijk geruststellend: geen geval zo uitzichtloos of het valt te fixen met een leuk jurkje, een beter kapsel en wat minder eyeliner. Was het in Amerika en Engeland ook maar zo makkelijk.



